Верховна Рада України сьогодні ухвалила два законопроєкти щодо доступного розмитнення автомобілів на єврономерах ("євроблях").

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За перший з них – №4643-д проголосували 259 нардепів.

Законопроєктом доповнюється Податковий кодекс положеннями, згідно з якими: протягом 180 днів митне оформлення транспортних засобів, що були завезені в Україну до кінця минулого року (до 31 грудня 2020 року), здійснюється за формулою, що не залежить від вартості авто, а залежить від віку авто, типу та об’єму двигуна.

Розмитнити за такою формулою можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп).

Дія закону поширюватиметься на транспортні засоби, що були у використанні і класифікуються за товарними позиціями: 8702 (автобуси), 8703 (легкові авто), 8704 (вантажівки – загальною масою до 3,5 тони), 8711 (мотоцикли) та причепи до них, що класифікуються за товарною позицією 8716 (причепи та напівпричепи), які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію.

Дія закону не поширюється на транспортні засоби, що не відповідають екологічним нормам “Євро-2”, або завезені з Росії чи тимчасово окупованих територій.

Як уточнили в пресслужбі ВР, йдеться про зниження вартості розмитнення транспортних засобів приблизно на 2/3. Як правило авто можна буде розмитнити за ставкою, яка не перевищуватиме 1000 євро.

Про те, що власники авто на єврономерах, ввезених на територію України до 1 січня 2021 року, платитимуть за розмитнення максимум 1000 євро, заявляв і голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР Данило Гетманцев.

“Це разова акція стосовно машин, які вже ввезені. Людина сплачує один раз, і ми більше не повертаємось до цього питання”, – зазначав він.

За другий законопроєкт №4644-д проголосували 293 нардепи. Він передбачає зміни до Митного кодексу.

Ці зміни передбачають звільнення від сплати ввізного мита впродовж 180 днів та звільняють від адміністративної відповідальності за невчасне розмитнення у разі сплати “добровільного платежу” у 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8500 грн).

Після сплати можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні.

Пропонується зобов’язати Кабінет Міністрів України ініціювати на міжнародному рівні врегулювання питання дистанційного зняття з обліку (реєстрації) транспортних засобів у відповідних реєстраційних органах іноземних держав та обміну відповідною інформацією між Україною та іноземними державами.