30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін обмінялися попередженнями з приводу України, але висловили певний оптимізм з приводу того, що дипломатичні переговори в січні можуть послабити напруження, що зростає.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У 50-хвилинній розмові, ініціатором якої був Путін, Байден сказав, що йому потрібно побачити, як Росія відводить свої війська від кордонів України. Своєму чергою Путін заявив, що санкції, якими погрожує Москві Вашингтон та союзники, можуть призвести до розриву дипломатичних зв’язків.

“Президент Байден наголошує, що істотний прогрес у цих діалогах може статися лише в умовах деескалації, а не ескалації”, – сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков сказав, що цей дзвінок створив “гарний фон” для майбутніх переговорів.

Розмова між лідерами двох країн заклала підґрунтя для участі в перемовинах і зустрічах на інших рівнях, включаючи зустріч США з Росією 9-10 січня на саміті з питань безпеки, після якої відбудеться сесія Росія — НАТО 12 січня, а також ширша конференція 13 січня, в якій братимуть участь Росія, США та інші європейські країни.

Попри розмови про дипломатію, посадові особи описують тон перемовин як “серйозний”. І жодна з країн не вказала на значний прогрес у досягненні резолюції чи будь-яких угод.

Вашингтон не переконали заяви сторони РФ про те, що Росія забере близько 10 000 військових – доказів деескалації майже немає.

У зв’язку із цим Сполучені Штати вперше розгорнули свій військовий літак JSTARS в українському повітряному просторі на початку цього тижня, хоча в регіоні поширені різні типи літаків спостереження.

Зі свого боку Байден підтвердив свою погрозу безпрецедентними санкціями, якщо Росія вирішить вдертися в Україну.

“Байден окреслив два шляхи”: дипломатію та стримування, яке включатиме “серйозну ціну та наслідки”, — сказав високопоставлений чиновник адміністрації президента США.

“Обидва лідери визнали, що, ймовірно, будуть сфери, де ми можемо досягти значного прогресу, а також ті, де домовленості можуть бути неможливими, і що майбутні переговори визначать точніше межі кожної з цих категорій”.

Помічники заявили, що ці можливості включають заходи відключення Росії від глобальної фінансової системи та одночасного озброєння НАТО.

Ушаков зазначив, що Путін “негайно відповів”, що будь-які санкції зараз чи пізніше “можуть призвести до повного розриву зв’язків між нашими країнами”. Він додав: “Наш президент також зазначив, що це було б помилкою, яку наші нащадки сприймуть як величезну помилку”.

Розгортання військ Москви за останні два місяці викликало тривогу Заходу після анексії Криму у 2014 році та підтримки сепаратистів, які воюють на сході України.

Росія заперечує плани нападу на Україну і заявляє, що має право переміщувати свої війська на власній території, як їй заманеться.

Москва занепокоєна тим, що вона називає переозброєнням з боку Заходу України, заявила, що хоче юридично зобов’язальних гарантій, що альянс з 30 членів НАТО не буде розширюватися далі на схід.

У Кремлі заявили, що Байден, схоже, погоджується із твердженням Путіна про те, що Москві потрібні певні гарантії безпеки від Заходу, а також що, за його словами, Сполучені Штати не мають наміру розгортати наступальну зброю в Україні.

Путін порівняв нинішню напруженість з кубинською ракетною кризою часів холодної війни у 1962 році. Вашингтон розглядає багато з його вимог, включаючи обмеження розширення НАТО, як такі, що не дадуть позитивного ефекту.