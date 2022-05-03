3 травня президент Франції Еммануель Макрон провів розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, яка тривала понад дві години, повідомляє Єлисейський палац.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Незабаром очікується зчитування від французького уряду.

За даними Кремля, Путін розповів Макронові про перебіг “спецоперації із захисту Донбасу” та евакуації мирного населення, “утриманого націоналістами” з маріупольського заводу “Азовсталь”, використовуючи умови для виправдання свого вторгнення в Україну.

Путін зазначив, що, попри “непідготовленість” київської влади, Москва все ще відкрита для діалогу.

Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що хоче поговорити з Путіним безпосередньо.

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Водночас пропагандистські РІА “Новости” пишуть, що лідер РФ наголосив, що західні країни можуть допомогти зупинити злочини українських військових і бойовиків національних батальйонів, але країни ЄС ігнорують їх.

Макрон, своєю чергою, висловив стурбованість утворюваними проблемами глобальної продовольчої безпеки. Путін у відповідь наголосив, що ситуація ускладнюється санкційними заходами західних країн, і відзначив важливість безперешкодного функціонування глобальної логістичної та транспортної інфраструктури.