Про це інформує американський телеканал CNN.

Незабаром очікується зчитування від французького уряду.

За даними Кремля, Путін розповів Макронові про перебіг “спецоперації із захисту Донбасу” та евакуації мирного населення, “утриманого націоналістами” з маріупольського заводу “Азовсталь”, використовуючи умови для виправдання свого вторгнення в Україну.

Путін зазначив, що, попри “непідготовленість” київської влади, Москва все ще відкрита для діалогу.

Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що хоче поговорити з Путіним безпосередньо.

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Водночас пропагандистські РІА “Новости” пишуть, що лідер РФ наголосив, що західні країни можуть допомогти зупинити злочини українських військових і бойовиків національних батальйонів, але країни ЄС ігнорують їх.

Макрон, своєю чергою, висловив стурбованість утворюваними проблемами глобальної продовольчої безпеки. Путін у відповідь наголосив, що ситуація ускладнюється санкційними заходами західних країн, і відзначив важливість безперешкодного функціонування глобальної логістичної та транспортної інфраструктури.