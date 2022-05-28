Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
Канцлер і президент Франції закликали до негайного перемир’я і виведення російських військ. Вони закликали президента Росії до серйозних прямих переговорів з президентом України та пошуку дипломатичного вирішення конфлікту.
Вони також наголосили на важливості забезпечити покращення гуманітарної ситуації мирного населення. Вони позитивно відзначили прихильність президента РФ поводитися з полоненими згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевськими конвенціями, а також забезпечувати необмежений доступ для Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Макрон та Шольц також говорили з Путіним про глобальну продовольчу ситуацію. Російський президент запевнив, що нібито хоче дозволити експорт зерна з України морем.
“Президент Путін запевнив, що хоче дозволити експорт зерна з України, особливо морем. Президент Путін пообіцяв, що відкриття шахтного поясу, закладеного для захисту українських портів, щоб дозволити експорт зерна через кораблі, не буде використовуватися Росією для наступальних дій. Канцлер, президент Макрон і президент Путін узгодили центральну роль Організації Об’єднаних Націй у досягненні та реалізації угоди з цього приводу”, — йдеться у повідомленні німецького уряду.
Водночас на сайті Кремля зазначають, що Путін звинуватив у продовольчій кризі антиросійські санкції та запропонував зняти деякі обмеження, аби Росія могла постачати своє продовольство та добрива на світовий ринок. Зокрема, у повідомленні стверджується, що Путін нібито заявив, що РФ готова до відновлення переговорів з Україною.
“Президент Росії також порушив питання про небезпечний характер продовження накачування України західною зброєю, попередивши у зв’язку з цим про ризики подальшої дестабілізації обстановки та загострення гуманітарної кризи”, — зауважують у Кремлі.
- Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент РФ Володимир Путін не має виграти війну.
- 3 травня президент Франції Еммануель Макрон провів розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, яка тривала понад дві години.
- Раніше Німеччина домовилася про енергетичне партнерство з Катаром задля відмови від російського газу.
- Також відомо, що Німеччина прийняла понад 700 тисяч вимушено переміщених осіб з України.