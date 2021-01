Про це фахівці з права розповіли у коментарях американській газеті The New York Times.

Раніше американські видання The Washington Post та The New York Times опублікували запис суботньої телефонної розмови, під час якої президент США Дональд Трамп вимагав від державного секретаря Джорджії Бреда Раффенспергера “знайти” достатню кількість голосів, аби скасувати президентські вибори, і погрожував йому юридичними наслідками.

Серед юристів одностайної думки щодо того, чи порушив своїми діями президент Дональд Трамп закон, і чи можна притягнути його до відповідальності за це, немає.

Дехто, як адвокатка у кримінальних справах Атланти, Лі Енн Вебстер, впевнений, що Трамп порушив закон штату Джорджія. Йдеться про норми, що визначають незаконними будь-які дії, спрямовані на фальсифікацію виборів. Це можуть бути клопотання, прохання, накази тощо, спрямовані на те, щоб змусити іншу людину брати участь у фальсифікації.

На федеральному ж рівні в США заборонено свідомо і навмисно позбавляти громадян справедливого і неупередженого виборчого процесу або намагатися це зробити. Але думки юристів з приводу того, чи було таке порушення, розбігаються.

Юристові-республіканцю Мет’ю Сандерсону, що брав участь в кількох президентських і сенаторських кампаніях, здається, що Трамп намагався залякати співрозмовника, але зі змісту розмови не випливає, чи він порушив закон.

Сандерсон наголосив, що додаткових чітких доказів того, що Трамп мав намір спонукати співрозмовника до дій, за які можуть пред’явити кримінальні звинувачення, немає.

Інший юрист, колишній генеральний інспектор американського міністерства юстиції Майкл Бромвіч, переконаний, що Трамп порушив федеральний закон. Однак він зауважує, що характер розмови і той факт, що Трамп не робив очевидної спроби приховати свої дії (до прикладу, у розмови були свідки), дозволяє президенту стверджувати, що він або не мав наміру порушувати закон, або не знав, що робить щось протизаконне.

За словами Бромвіча, федеральний закон, ймовірно, вимагатиме доказів того, що Трамп усвідомлював, що підштовхує співрозмовника до шахрайства на виборах. Для цього прокуратурі буде необхідно довести, що Трамп брехав, а не насправді вірив у свою перемогу в Джорджії.

Дехто вважає, що питання щодо притягнення Трампа до відповідальності залежатиме від політичної волі Джо Байдена.

Тим часом демократи вже починають робити кроки для початку розслідування. Демократ і член виборчкому Джорджії Девід Уорлі написав іншим членам комісії і Бреду Раффенспергеру листа, у якому вимагає провести внутрішнє розслідування можливого порушення закону штату.

За словами Уорлі, якщо правління виборчкому прийде до висновку, що закон був порушений, він може попросити правоохоронні органи штату розглянути можливість порушення кримінальної справи або цивільної справи проти Трампа.

Нью-йоркський конгресмен і демократ Джеррольд Надлер, голова судового комітету Палати представників, вважає, що цей дзвінок підняв нові правові питання щодо Трампа, навіть якщо ця розмова не була явним порушенням закону. Демократи у Конгресі запропонували вивчити юридичні наслідки закликів, озвучених Трампом у розмові.

Примітно, що це не перший випадок, коли Трамп, здається, чинить тиск на чиновників в штатах. Раніше він звертався до офіційних осіб у щонайменше 3 інших хитких штатах, де він програв — Аризоні, Мічигані та Пенсільванія.

Дехто порівнює цей випадок із розмовою Трампа із президентом України Володимиром Зеленським, через яку щодо першого було оголошено процедуру імпічменту.

