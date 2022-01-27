Голова “Європейської Солідарності” (“ЄС”) Петро Порошенко розповів, що одна з причин підозри у держзради полягає у телефонній розмові з тодішнім віцепрезидентом Джо Байденом. За його словами, наразі Україна є останнім пазлом у планах Кремля.

Про це повідомив політик в інтерв’ю BBC.

П’ятий президент додав, що гучна справа на тлі можливого вторгнення Росії в Україну є подарунком для голови РФ Володимира Путіна. Серед причин були дзвінок Байдену, підписання Мінських домовленостей і накази як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, які контратакували російські війська у 2014.

“Дуже важливо, це є подарунком Путіну, адже всі міжнародні лідери визнали, що не можна було знайти гіршого часу для відкриття цих справ, коли України перед загрозою російської агресії й повинна показати єдність, бо лише сильна та об’єднана Україна може дати відсіч російській агресії”, — зазначив голова “ЄС”.

Проте українці не вперше зіткнулися з російським вторгненням та агресією, а навпаки живуть з нею вже майже вісім років. У 2014 році вона розпочалася з окупації Криму та фейків навколо півострова, а потім введенням військ на Донбас. Петро Порошенко зазначив, що за часи його президенства вдалося розвалити плани Путіна на дев’ять областей України. Їхня окупація передбачала створення Новоросії чи Малоросії у вигляді окремих держав.

На сьогодні Кремль пропагандує думку, що агресором виступає саме Україна, однак фактично вона не демонструє жодної найменшої причини для провокації. Нібито суверена держава, яка бажає приєднатися до ЄС і НАТО, несе цим загрозу. Також Москва називає активізацію в оборонній сфері потенційно загрозливою для РФ, хоча саме вони зібрали 100 тисяч військових на кордоні.

“Протягом усіх цих років, особливо в 2014-2015, зі сторони Росії на нас направляли артилерію та ракетний вогонь. Вони вбивали моїх солдатів, вони вбивали українців. І в цій ситуації, всі бачать справжню ціль Путіна, який хоче відновити Російську Імперію, відновити Радянський Союз 2.0”, — зауважив п’ятий президент.

Петро Порошенко додав, що Україна для Москви є останнім пазлом для досягнення мети. Однак ескалація конфлікту може призвести до порушення стабільності та безпеки в європейських країнах і по світу. Поки ніхто не знає подальших дій Володимира Путіна, але, за словами лідера “ЄС”, його наміри є досить серйозними. Надалі Путін може атакувати країни Балтики, Польщу, використовуючи Україну як інструмент для шантажу всього світу. Тому інвестування в українську безпеку означає інвестування у безпеку інших країн.

Політик вважає, що зараз Путін просто підвищує ставки, але йому треба не боятися показати об’єднану та сильну Україну з підтримкою. Він наголосив, що стримати агресію і шантаж з боку РФ допоможуть санкції, особливо у випадку агресії, і наданий Україні План дій щодо членства в НАТО.