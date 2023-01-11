Про це інформує Hypebeast.

На вчорашньому святкуванні 80-ї церемонії “Золотих глобусів” зірка “Чорної Пантери: Ваканда назавжди” Летиція Райт у своєму інтерв’ю американському розважальному періодичному виданню “Variety” натякнула на продовження кіноісторії, знятої на основі однойменних коміксів видавництва Marvel Comics.

“Я думаю, що третя частина вже в роботі. Знаєте, ми плідно працювали протягом двох років над “Вакандою назавжди“, тому нам потрібна невелика перерва, щоб відпочити, набратися сил та енергії на зйомку продовження“, – говорить Летиція.

Незадовго до цього американський продюсер та голова Marvel Studios Кевін Файгі обговорював з кінорежисером Раяном Куглер потенціал третьої частини фільму.

“Думками я неодноразово повертаюся до того моменту, коли ми вирішили зробити “Ваканду назавжди” після втрати Чедвіка Боузмана. Це доказ того, що супергеройська міфологія, цей ансамбль і ці персонажі заслуговують на продовження, яке не зупиниться, навіть коли ми всі підемо з життя. Я сподіваюся, що ця історія буде розвиватися із фільму в фільм та не закінчиться ніколи“, – коментує Файті.

Примітка: Чедвік Боузман – американський актор, відомий роллю супергероя в першій частині “Чорної Пантери“, який помер від раку в 2022 році.