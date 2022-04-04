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Розпочалася сорокова доба війни – оперативна інформація Генштабу

4 квітня розпочалася сорокова доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Росія почала мобілізація чоловічого населення.

Понеділок, 4 квітня 2022, 07:36
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Про це інформує пресслужба Генерального штабу у Facebook.

Військово-політичним керівництвом російської федерації розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу – перевага надається тим, хто вже має бойовий досвід.

Основний тип заохочення для війни росіян в Україні – матеріальне заохочення, зокрема з допомогою мародерства та грабежу. 

Командування збройних сил РФ розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб. Укомплектовувати їх будуть застарілою технікою, деякі зразки якої зберігаються на базах та складах понад 30 років. 

Україна продовжує чинити опір – протягом минулої доби захисники та захисниці України відбили сім ворожих атак, знищили дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобілі та міномет противника. Також ЗСУ вразили 6 повітряних цілей військ РФ. Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.

“Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!”, – зазначають у Генеральному штабі. 

Теги: війна, Генеральний штаб, оперативна інформація з фронту, російсько-українська війна

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