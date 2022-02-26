Сьогодні, 26 лютого, розпочалася технічна підготовка до відключення Росії від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, що об'єднує тисячі фінансових установ у світі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

Офіційне рішення ще не оформлене, однак вже розпочалася технічна підготовка до його ухвалення та впровадження цієї санкції.

Ми гризли-гризли й вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії – від Президента України до аташе в українському посольстві”, – наголосив Кулеба.

Він подякував тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які тиснули на свої уряди для підтримки цього рішення.

Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України”, – резюмував мінстр.

Коли Росію відключать від SWIFT – це зробить неможливим пересилання грошей в країну або з неї для фінансових установ. Це може завдати шкоди економіці Росії, а також вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами.