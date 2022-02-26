Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.
Офіційне рішення ще не оформлене, однак вже розпочалася технічна підготовка до його ухвалення та впровадження цієї санкції.
Ми гризли-гризли й вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії – від Президента України до аташе в українському посольстві”, – наголосив Кулеба.
Він подякував тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які тиснули на свої уряди для підтримки цього рішення.
Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України”, – резюмував мінстр.
Коли Росію відключать від SWIFT – це зробить неможливим пересилання грошей в країну або з неї для фінансових установ. Це може завдати шкоди економіці Росії, а також вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами.
- Нещодавно Німеччина підтримала відключення Росії від SWIFT. Вона була останньою країною, яка не погоджувалася на відключення Російської Федерацію від системи здійснення платежів SWIFT.
- Угорщина також не блокуватиме жодних санкцій проти Росії, зокрема щодо відімкнення від системи SWIFT.
- Раніше Кіпр зголосився відключити Росію від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, яка об’єднує тисячі фінансових установ у світі. Раніше держава виступала проти.
- Нагадаємо, Європейський Союз запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
- Водночас на тлі санкцій, застосованих щодо Росії після оголошення нею війни в Україні, громадяни РФ не зможуть розраховуватися картками банків, що потрапили під санкції у країнах-союзницях України.