Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Транспортний засіб з українським президентом зіткнувся з легковим авто вночі. Серйозних ушкоджень Володимир Зеленський не отримав.
Відкрито кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Інцидент трапився на проспекті Перемоги.
У ДБР не оприлюднили подробиць аварії. Нині триває весь комплекс необхідних слідчих дій. Результати розслідування пообіцяли оголосити пізніше.
Внаслідок аварії постраждав водій легковика. Йому надано медичну допомогу з подальшою передачею пораненого до карети швидкої допомоги.
- Президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого.