Джерело: Міністерство відновлення України

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков 3 липня відвідав Дніпропетровщину та проінспектував підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів, які забезпечать якісною питною водою області, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Фото: Міністерство відновлення України

Планується будівництво трьох магістральних водогонів з такими маршрутами: Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка. Ці водогони складатимуться з трьох секцій, загальна протяжність яких становитиме приблизно 150 км. Це дозволить забезпечити водою щонайменше мільйон жителів Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

  • Розпочалося будівництво магістральних водогонів для територій, що постраждали внаслідок теракту на Каховській ГЕС

    Фото: Міністерство відновлення України

  • Розпочалося будівництво магістральних водогонів для територій, що постраждали внаслідок теракту на Каховській ГЕС

    Фото: Міністерство відновлення України

Розпочалося будівництво магістральних водогонів для територій, що постраждали внаслідок теракту на Каховській ГЕС // 2 фото

“Будівництво магістральних водогонів – найважливіший зараз проєкт відновлення. Вони у буквальному сенсі прокладатимуться з нуля. Міжнародних партнерів залучено до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру, а також насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання – завершити роботи якомога швидше”, – зазначив Олександр Кубраков.

Уряд виділив 1,5 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на будівництво магістральних водогонів.