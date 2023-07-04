Джерело: Міністерство відновлення України
Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков 3 липня відвідав Дніпропетровщину та проінспектував підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів, які забезпечать якісною питною водою області, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Планується будівництво трьох магістральних водогонів з такими маршрутами: Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка. Ці водогони складатимуться з трьох секцій, загальна протяжність яких становитиме приблизно 150 км. Це дозволить забезпечити водою щонайменше мільйон жителів Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.
Розпочалося будівництво магістральних водогонів для територій, що постраждали внаслідок теракту на Каховській ГЕС // 2 фото
“Будівництво магістральних водогонів – найважливіший зараз проєкт відновлення. Вони у буквальному сенсі прокладатимуться з нуля. Міжнародних партнерів залучено до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру, а також насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання – завершити роботи якомога швидше”, – зазначив Олександр Кубраков.
Уряд виділив 1,5 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на будівництво магістральних водогонів.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після повної деокупації Херсонської області на місці Каховської ГЕС, яку росіяни підірвали, збудують нову гідроелектростанцію.
- Голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу заявив, що підрив Каховської ГЕС російськими окупантами призведе до додаткового зростання інфляції на 0,3 відсоткових пункти.
- Збитки державного майна меліоративних систем і каналів унаслідок підриву росіянами Каховської дамби сягнули 150-160 млрд грн, проте точні дані можна буде визначити після деокупації територій.