Розпочато підготовчі роботи до реалізації проєкту відновлення будівництва магістральних водогонів для областей, що постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Проєкт передбачає будівництво магістральних водогонів Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка.

Джерело: Міністерство відновлення України

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков 3 липня відвідав Дніпропетровщину та проінспектував підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів, які забезпечать якісною питною водою області, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Планується будівництво трьох магістральних водогонів з такими маршрутами: Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка. Ці водогони складатимуться з трьох секцій, загальна протяжність яких становитиме приблизно 150 км. Це дозволить забезпечити водою щонайменше мільйон жителів Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.



Розпочалося будівництво магістральних водогонів для територій, що постраждали внаслідок теракту на Каховській ГЕС // 2 фото

“Будівництво магістральних водогонів – найважливіший зараз проєкт відновлення. Вони у буквальному сенсі прокладатимуться з нуля. Міжнародних партнерів залучено до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру, а також насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання – завершити роботи якомога швидше”, – зазначив Олександр Кубраков.

Уряд виділив 1,5 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на будівництво магістральних водогонів.