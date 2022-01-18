У Шієні (Норвегія) розпочалося судове слухання стосовно дострокового звільнення ультраправого терориста Андерса Брейвіка. Він провів у в'язниці 10 років.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Засідання розпочалося з “виступу” терориста. Брейвік зайшов до зали з аркушами на костюмі та портфелі, на яких англійською мовою надруковано “Припиніть свій геноцид проти наших білих націй”, потім, він повернувся до судді, піднявши руку у нацистському вітанні.

Судові розгляди триватимуть протягом чотирьох днів, а підсумкове рішення буде ухвалено приблизно за тиждень.

За словами сторони обвинувачення прокурора Хульди Карлсдоттір, якщо суд відхилить клопотання Брейвіка стосовно звільнення, через рік він зможе подати заявку на нове слухання і прийде до суду під своїм другим ім’ям – Фьотольф Хансен.

Це було перше слухання з 2017 року. Тоді Брейвік програв справу, заявляючи, що його утримання у трикімнатній камері суперечить Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод.