Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.
Засідання розпочалося з “виступу” терориста. Брейвік зайшов до зали з аркушами на костюмі та портфелі, на яких англійською мовою надруковано “Припиніть свій геноцид проти наших білих націй”, потім, він повернувся до судді, піднявши руку у нацистському вітанні.
Судові розгляди триватимуть протягом чотирьох днів, а підсумкове рішення буде ухвалено приблизно за тиждень.
За словами сторони обвинувачення прокурора Хульди Карлсдоттір, якщо суд відхилить клопотання Брейвіка стосовно звільнення, через рік він зможе подати заявку на нове слухання і прийде до суду під своїм другим ім’ям – Фьотольф Хансен.
Це було перше слухання з 2017 року. Тоді Брейвік програв справу, заявляючи, що його утримання у трикімнатній камері суперечить Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод.
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