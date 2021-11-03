У Великій Британії науковці розпочали перше випробування препарату, спрямованого проти втоми та м’язової слабкості, які відчувають більш ніж половина людей із так званим хронічним COVID-19.

Про це пише британське інформаційне агентство The Guardian.

Препарат під назвою AXA1125 впливає на “клітинні електростанції” – мітохондрії. Дослідники вважають, що в людей, які після інфікування COVID-19 відчувають тривалу втому та м’язову слабкість, відбувається дисфункція у процесах обміну енергією в мітохондріях.

Мітохондрії допомагають регулювати різні клітинні процеси та відіграють вирішальну роль у перетворенні хімічної енергії з нашого раціону в аденозинтрифосфат (АТФ) – енергетичну валюту, яка стимулює основні реакції у клітинах.

Все більше досліджень свідчать про те, що Sars-CoV-2 може захопити мітохондрії клітин, посилюючи розмноження вірусу, але порушуючи виробництво АТФ.

Дослідження показують, що 56% пацієнтів, у яких тривалий час спостерігається синдром після COVID-19, страждають від втоми, а багатьом також важко виконувати фізичні вправи. Спершу вчені вважали причиною таких станів запалення органів, зокрема легенів, однак після відновлення органів дихання стан пацієнтів не покращувався. Надалі дослідження показало, що у цієї групи людей у м’язах молочна кислота накопичувалася швидше, ніж у здорових людей – це є ознакою мітохондріальної дисфункції.

AXA1125 призначений для нормалізації мітохондріального метаболізму при захворюваннях, де він може бути порушений. Наразі препарат випробовували на пацієнтах з неалкогольною жировою хворобою печінки – і результати досить оптимістичні.

У разі успішних результатів вчені можуть розширити дослідження, щоб допомогти пацієнтам, у яких після коронавірусу розвинувся синдром хронічної втоми.