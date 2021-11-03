Про це пише британське інформаційне агентство The Guardian.
Препарат під назвою AXA1125 впливає на “клітинні електростанції” – мітохондрії. Дослідники вважають, що в людей, які після інфікування COVID-19 відчувають тривалу втому та м’язову слабкість, відбувається дисфункція у процесах обміну енергією в мітохондріях.
Мітохондрії допомагають регулювати різні клітинні процеси та відіграють вирішальну роль у перетворенні хімічної енергії з нашого раціону в аденозинтрифосфат (АТФ) – енергетичну валюту, яка стимулює основні реакції у клітинах.
Все більше досліджень свідчать про те, що Sars-CoV-2 може захопити мітохондрії клітин, посилюючи розмноження вірусу, але порушуючи виробництво АТФ.
Дослідження показують, що 56% пацієнтів, у яких тривалий час спостерігається синдром після COVID-19, страждають від втоми, а багатьом також важко виконувати фізичні вправи. Спершу вчені вважали причиною таких станів запалення органів, зокрема легенів, однак після відновлення органів дихання стан пацієнтів не покращувався. Надалі дослідження показало, що у цієї групи людей у м’язах молочна кислота накопичувалася швидше, ніж у здорових людей – це є ознакою мітохондріальної дисфункції.
AXA1125 призначений для нормалізації мітохондріального метаболізму при захворюваннях, де він може бути порушений. Наразі препарат випробовували на пацієнтах з неалкогольною жировою хворобою печінки – і результати досить оптимістичні.
У разі успішних результатів вчені можуть розширити дослідження, щоб допомогти пацієнтам, у яких після коронавірусу розвинувся синдром хронічної втоми.
- Нагадаємо, симптоми після захворювання на коронавірус можуть тривати 12 і більше тижнів.
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- Нещодавно у гданській лабораторії у Польщі почали на мишах тестувати українську вакцину проти коронавірусу.
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