Правоохоронці Національної поліції розпочали кримінальне провадження за фактом підроблення спецперепустки на проїзд по Києву, яку раніше вилучили в українського співака Віктора Павліка.

Джерело: #Букви, посилаюсь на відповідь Головного управління Національної поліції у місті Київ.

16 травня 2023 року поліціянти виявили відео, на якому відомий український співак їде з жінкою в автомобілі та показує спецперепустку на проїзд у комендантську годину.

Зазначається, що за цим фактом відомості про подію були внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції, а згодом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів” Кримінального кодексу України.

У межах досудового розслідування 17 травня 2023 дізнавачем відділу дізнання Дніпровського УП ГУНП у Києві призначено судово-технічну експертизу спеціальної перепустки, вилученої у Павліка.

За словами правоохоронців, наразі очікується висновок спеціаліста, за результатами експертизи. Триває досудове розслідування.

Крім того, до Центрального управління військової служби правопорядку по Києву та Київській області направили запит щодо правомірності видачі перепустки. Як зауважили у Нацполіції, питання видачі, обліку тощо спецперепусток, не належить до їхньої компетенції.

16 травня, дружина українського співака Віктора Павліка похизувалася на відео подарунком від чоловіка: спецперепусткою, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києві. Шанувальники висловили своє невдоволення, проте артист запевнив, що це “був невдалий жарт дружини” і документ насправді належить йому.

З червня 2022 року міст відкрито лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками. Саме такий документ Віктор Павлик демонструє на камеру.

17 травня київські правоохоронці вилучили в артиста Віктора Павліка спецперепустку на проїзд по закритому Південному мосту, якою вони разом із дружиною хизувалися у соціальних мережах.

ДОВІДКА. Південний міст — міст через Дніпро в Києві, який поєднує правий та лівий береги. Також є найвищим мостом Києва. Його висота складає 135 метрів.