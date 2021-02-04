За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження через пожежу, що сталася на території Запорізької обласної інфекційної лікарні, де загинули лікар та три пацієнтки.

Про це у Facebook повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За фактом пожежі розпочато провадження за ч.2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

Ірина Венедіктова зазначила, що у пожежі загинули 26-річний лікар та три пацієнтки, які знаходилися у реанімаційному боксі COVID-відділення. Жінкам було: 91, 76 та 64 роки. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ.

Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.

Всього в осередку небезпеки знаходилося 12 людей. Вісім – врятовані, двоє з них – анестезіолог та медбрат – постраждали внаслідок пожежі. Потерпілі з опіками та отруєнням продуктами горіння госпіталізовані.

“Наразі допитано п’ять осіб. Слідчі дії тривають, огляд місця події проводиться із залученням криміналістичної лабораторії ГУ НП в Запорізькій області, спеціалістів експертної служби Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та ДСНС”, – зазначила Ірина Венедіктова.