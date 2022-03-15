Михайло Подоляк сповістив про продовження переговорів між Україною та РФ.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у Twitter.

Політик зауважив, що консультації на головний переговорній платформі відновлено. Сторони обговорюватимуть загальні питання врегулювання, припинення вогню. Також йтиметься про виведення російських військ з території України.

Вчора Михайло Подоляк повідомляв, що в переговорному процесі з технічних причин було взято паузу до 15 березня. Раніше повідомлялося, що перемовини проходитимуть в онлайн-форматі, українська делегація перебуватиме в Києві.