За перші дні роботи літній кінотеатр "Кіновернісаж просто неба" у парку ім. Шевченка, біля пам’ятника Шевченку збирав аншлаги щодня – за цей час українські фільми подивились вже близько двох тисяч осіб.

Проєкт реалізується за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Щосереди у програмі кінотеатру будуть демонструватись дитячі та підліткові фільми, а щосуботи — справжні глядацькі хіти.

Вже завтра, 1 серпня, на великому екрані під Шевченком буде показано перший український фільм-фентезі “Сторожова Застава”.

Другий тиждень на “Кіновернісажі” присвячуємо ігровим дебютам молодих українських режисерів.

Ці стрічки вибороли нагороди на кінофестивалях, викликали жваве обговорення серед кінокритиків, та глядачів ставали справжньою Подією для українського кіно.

Відкриє тиждень ігрових дебютів драма Нарімана Алієва “Додому”, яка мала прем’єру у Каннах, отримала Гран-прі на Одеському кінофестивалі та була висунута від України на здобуття премії “Оскар” у 2019 році.

Представить картину виконавець головної ролі, актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Отже, у програмі безкоштовних показів 1-7 серпня будуть представлені такі фільми:

1 серпня — “Сторожова застава”, реж. Юрій Ковальов, 2017

2 серпня — “Додому”, реж. Наріман Алієв, 2019

3 серпня — “Стрімголов”, реж. Марина Степанська, 2017

4 серпня — “2020#безлюдна країна”, реж. Корній Грицюк, 2018

5 серпня — “Казка про гроші”, реж. Олеся Моргунець-Ісаєнко, 2018

6 серпня — “Вулкан”, реж. Роман Бондарчук, 2018

7 серпня — “Дике Поле”, реж. Ярослав Лодигін, 2018

Початок щодня о 21:00.

ВХІД ВІЛЬНИЙ!