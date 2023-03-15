Під Бахмутом військовослужбовці 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр взяли у полон бойовика з приватної військової компанії "Вагнер" Руслана Мезенцева, який до початку військової служби відбував покарання у в’язниці.

Відповідно відео опублікував командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук у Telegram. Ще одне відео опублікувала 3-тя окрема штурмова бригада 3 ОШБр.

Під час розмови з українськими військовими “вагнерівець” розповів, що 9 років перебував у в’язниці. За його словами, російське командування наказало їм зайняти позиції, й вбивати людей, жінок, не жаліти дітей та людей похилого віку. У відповідь на запитання, чи бачив він Пригожина, “вагнерівець” відповів, що ні.

Потім українські військові запитали його думку про Степана Бандери на що російський колишній в’язень розповів біографію Степана Бандери.

“Стапан Бандера­ – красунчик, адже він боровся за свободу українського народу. Я читав про це. Цікавився історією. Бандера з хорошої родини, його батько, якщо я не помиляюся, священник. У Степана Бандери було дві вищі освіти. Він постійно стояв за свій народ”, – розповів взятий у полон “вагнерівець”.

Також він зазначив, що українські військові добре з ним поводяться, хоча в Росії розповідали, що його розстріляють, якщо він потрапить в полон до ЗСУ.