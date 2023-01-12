Про це він заявив у Facebook.
За прогнозами погоди, наголосив Коваленко, сьогодні чи не найскладніший день, з завтрашнього дня теплішатиме.
Відповідаючи на запитання, чи є якась температура, яка може бути критично загрозливою для енергосистеми України, гендиректор пояснив, що сказати напевне чи при “умовних” -20° система стане, — не можна.
Генерація продовжить працювати, електроенергія буде вироблятися і постачати стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу. Проте цілком імовірно, що обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит, тобто, споживачі отримуватимуть електроенергію з великими обмеженнями. Тож, за його словами, слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася.
Чи варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням? Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті”, – пояснив Коваленко.
Він також висловив вдячність енергетикам, які допомагають “всіма силами, щоб ми витримали цю зиму”. Водночас нагадав про відповідальність кожного, оскільки всі, так чи інакше, — учасники енергосистеми.
Зауважимо, станом на ранок 12 січня в Україні зберігався значний дефіцит потужності електроенергії, насамперед у ранкові та вечірні години, коли споживання максимальне.
Водночас Міністерство енергетики України має намір збільшити імпорт електроенергії з Європи, який з початку 2023 року вже відбувається у невеликих об’ємах. Глава відомства Герман Галущенко зауважив, що це стало можливим завдяки ухваленому нещодавно рішенню Кабміну про гарантії енергопостачання споживачам дорогої імпортної електроенергії.
- Через несприятливі погодні умови та використання електроприладів збільшується навантаження на енергосистему, що призводить до дефіциту електроенергії та частіших відключень. Відтак, через стан мереж і генерації зараз на Київ дають близько 60% необхідних об’ємів.
- У ДТЕК пояснили, що через посилення морозів та атаки російських військ по енергетичній інфраструктурі відключення електроенергії почастішали.
- В українській енергосистемі ситуація залишається контрольованою, попри російські атаки на інфраструктуру.