Гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що на тлі потепління можна розраховувати на покращення ситуації із постачанням електроенергії. Водночас для абсолютного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів.

Про це він заявив у Facebook.

За прогнозами погоди, наголосив Коваленко, сьогодні чи не найскладніший день, з завтрашнього дня теплішатиме.

Відповідаючи на запитання, чи є якась температура, яка може бути критично загрозливою для енергосистеми України, гендиректор пояснив, що сказати напевне чи при “умовних” -20° система стане, — не можна.

Генерація продовжить працювати, електроенергія буде вироблятися і постачати стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу. Проте цілком імовірно, що обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит, тобто, споживачі отримуватимуть електроенергію з великими обмеженнями. Тож, за його словами, слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася.

Чи варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням? Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті”, – пояснив Коваленко.

Він також висловив вдячність енергетикам, які допомагають “всіма силами, щоб ми витримали цю зиму”. Водночас нагадав про відповідальність кожного, оскільки всі, так чи інакше, — учасники енергосистеми.

Зауважимо, станом на ранок 12 січня в Україні зберігався значний дефіцит потужності електроенергії, насамперед у ранкові та вечірні години, коли споживання максимальне.

Водночас Міністерство енергетики України має намір збільшити імпорт електроенергії з Європи, який з початку 2023 року вже відбувається у невеликих об’ємах. Глава відомства Герман Галущенко зауважив, що це стало можливим завдяки ухваленому нещодавно рішенню Кабміну про гарантії енергопостачання споживачам дорогої імпортної електроенергії.