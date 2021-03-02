Міністерство цифрової трансформації запустило онлайновий сервіс для підприємців "Дія.Бізнес". Сайти регіональних центрів у Харкові та Миколаєві при цьому розміщені на придбаних у Росії доменах і зареєстровані через московську фірму.

Про це повідомляють #Букви.

“Дія.Бізнес”

Як відомо, в лютому 2020 року запрацював український електронний сервіс державних послуг “Дія”, що розробляється Міністерством цифрової трансформації України. Є застосунок та вебпортали, через які можна скористатися кількома десятками послуг.

Зокрема, працює портал “Дія.Бізнес”, що покликаний допомагати середньому та малому бізнесу. Він позиціюється, як сайт для майбутніх і досвідчених підприємців із відповідями на всі можливі запитання.

Зараз платформа працює в тестовому режимі.

Крім цього, Мінцифри планує відкрити офлайнові однойменні центри підтримки підприємців в кожному місті України впродовж наступних 3 років, про що днями оголосила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Наразі такі центри відкриті у трьох містах — Харкові, Миколаєві та Києві. На підході новий центр у Черкасах.

Центри в Харкові та Миколаєві мають відповідні сайти (diia-business-kharkiv.com, diia-business-mykolaiv.com). І ці сайти мають російську реєстрацію.

“Дія” і Росія

Користувач Facebook Олександр Зарайський звернув увагу на те, що сайти “Дія.Бізнес” у Харкові та Миколаєві зареєстровані через російський сервіс. Активіст та один з засновників “Українського кіберальянсу” Шон Браян Таунсенд додав, що хостером сайтів теж є росіяни.

#Букви звірили зазначену інформацію з даними сервісу WHOIS, що дає визначити власника доменної зони, IP-адреси тощо.

Згідно з даними сервісу, і харківський, і миколаївський сайти “Дія.Бізнес” зареєстровані через REG.RU LLC, що розташований у Москві.

Діяльність сайтів забезпечує російський Інтернет-хостинг-провайдер Selectel.

Як в коментарі #Буквам пояснив IT-фахівець Євген Войніч, сайти “Дія.Бізнес” були створені через російський конструктор сайтів “Тільда” (tilda.cc). Потім доменні імена були зареєстровані через російські сервіси, які використовуються “Тільдою”.

“Ці сайти зроблені в конструкторі “Тільда”. Це сервіс, в якому можна легко і просто робити сторінки, такий конструктор сайтів. Мабуть, через “Тільду” куплені домени, і на її ж сервісах розміщується сайт. “Тільда” — російський сервіс, тому використовує російський хостинг. Тобто фізично сайти “Дія.Бізнес” знаходяться в Росії, домени куплені у російського реєстратора. IP-адреси, відповідно, теж російські”, — зазначив він.

Пояснити причини, через які, ймовірно, розробники сайтів для “Дія.Бізнес” скористалися саме “Тільдою”, доволі легко, зазначає фахівець. Утім, реєструвати сайти, зроблені за допомогою цього конструктора, можна було будь-де, не лише в Росії.

“Він зручний і популярний. Можливо, зрозумілий, бо він російськомовний. Однак “Тільда” дає змогу експортувати, тож сторінки можна було б розмістити за допомогою будь-якого хостинг-провайдера, самостійно зареєструвати доменні імена будь-де”, — наголосив Войніч.

Наразі Мінцифри не коментує причин, через які для сервісу “Дія.Бізнес” не було обрано українські та/або європейські реєстратори та хостинг.