Міністерство молоді та спорту запропонувало два флагманські проєкти, розроблені відомством: "Молодіжні центри – частина екосистеми психічного здоров’я" та "Інтеграція активних парків в екосистему психічного здоров’я населення".

Про це сповіщає Міністерство молоді та спорту.

Повідомляється, що перша леді Олена Зеленська ініціювала розробку та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я, що передбачає створення власної моделі системи охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Програма, до якої увійшли напрацювання найкращих світових та вітчизняних практик, сприятиме формуванню звички піклуватися про ментальне здоров’я, зокрема, для знаходження в собі джерел сили у складні часи.

Зазначено, що в межах розробки Всеукраїнської програми відбулося засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок агресії РФ проти України.

Захід відбувся за участі дружини президента України Олени Зеленської, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, представників центральних органів виконавчої влади, міжнародних організацій, які реалізують системні проєкти у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Участь у засіданні взяла також заступниця міністра молоді та спорту Марина Попатенко.

Міністерство молоді та спорту запропонувало два флагманські проєкти.

Перший передбачає забезпечення взаємодії між платформою “Співдія”, ресурсами та людьми. Вона здійснюватиметься через пункти надання допомоги на базі молодіжних центрів та просторів. Зокрема, йдеться про психоемоційну підтримку дітей через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухову та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими.

Другий проєкт передбачає заняття на майданчиках “Активні парки”, використання відповідної онлайн-платформи та додатку з матеріалами для рухової активності, навчання тренерів і координаторів, поширення методичних матеріалів. Також планується моніторинг залученості населення через онлайн-платформу.

Крім того, додається, що на засіданні представлено і комунікаційну стратегію програми ментального здоров’я.