Міністерство культури та інформаційної політики разом з Міністерством юстиції розробили детальний механізм позбавлення державних нагород осіб, що паплюжать надане їм звання. Це стосуватиметься будь-якої сфери — культура, спорт, освіта тощо. Раніше процедури позбавлення державних нагород не було.

Про це інформує пресслужба МКІП.

Про це йдеться у проєкті закону України “Про внесення змін до статті 16 Закону України “Про державні нагороди” щодо вдосконалення окремих положень з метою реалізації санкційної політики”. Його сьогодні, 8 лютого, схвалив кабінет міністрів України.

“Ця війна нам надала багато уроків. В тому числі той, що ми повинні розробляти механізми надання та присвоєння будь-чого, разом з механізмом його позбавлення — від нагород та звань, до оренди та користування. Сподіваюсь, що найближчими днями ми разом з депутатами приймемо цей важливий закон”, — пояснив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.

Повідомляється, що після прийняття закону, особа, нагороджена державною нагородою, може бути позбавлена цієї нагороди:

на підставі рішення суду про визнання нагородженого винним у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину;

застосування щодо неї санкції, передбаченої пунктом 24 частини першої статті 4 Закону України “Про санкції”;

у разі умисного здійснення нагородженим дій, які роблять його негідним державної нагороди: скоєння нагородженим вчинків, які дискредитують імідж України у світі та/або статус громадянина України, паплюжать честь, гідність громадян України, національні цінності, публічні висловлювання та вчинки нагородженого свідчать про підтримку військової та інформаційної агресії Російської Федерації проти України, містять антиукраїнську позицію, здійснюють організацію, проведення або беруть участь у заходах, спрямованих на об’єднання Українського народу та держави-агресора, позиціонують себе представником України у мистецьких, освітніх, розважальних заходах на території Російської Федерації та/або республіці білорусь, здійснення нагородженим інших вчинків, які нівелюють особисті заслуги перед Українською державою.

відмова нагородженого від державної нагороди.

Крім того, законопроєктом передбачено, що позбавлення державних нагород провадиться указом президента України. Відповідне подання вноситимуть державні та місцеві органи, які вносили подання про відзначення осіб державними нагородами або державні органи, до повноважень яких належить забезпечення формування та реалізація державної політики у відповідній сфері.