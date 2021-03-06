Міністерство юстиції США звинуватило в шахрайстві і злочинній змові з метою відмивання коштів відомого розробника антивірусніх програм Джона Макафі.

Про це повідомляє The Washington Post.

Звинувачення висунув Федеральний суд Манхеттену (Нью-Йорк, США).

В обвинувальному акті сказано, що Макафі маніпулював курсами криптовалют, щоб відмивати гроші. Крім нього, в злочинній фінансовій схемі брав участь його охоронець, Джиммі Гейл Вотсон молодший.

В особистому акаунті в одній із соціальних мереж Макафі, користуючись великою кількістю підписників, публікував дані про зростання криптовалют. Цим він провокував її коливання.

Таким чином, Макафі та його спільник отримали понад 13 мільйонів доларів.

Прокурор Одрі Штраус заявила, що Макафі й Вотсон “використовували популярну соцмережу та ентузіазм інвесторів на ринку криптовалюти, що розвивається, щоб заробити мільйони за допомогою обману”.

На сьогодні Макафі утримується під вартою в Іспанії, а його спільник Вотсон був заарештований в Техасі.

Як повідомляє видання The New York Times, 75-річний Макафі вже не вперше стикається з проблемами із законом. Так, у 2012 році підприємця запідозрили у вбивстві сусіда Грегорі Фаулла в Белізі.

Макафі втік із Белізу після того, як місцева поліція захотіла його допитати.

Кілька тижнів потому він з’явився у Гватемалі в пошуках притулку. Адвокат бізнесмена тоді заявляв, що Макафі переслідують за те, що він начебто відмовився надати владі Белізу більше грошей.

До 2016 року про Макафі практично не було новин. У 2016-му він намагався балотуватися в президенти США від Лібертаріанської партії.

ДОВІДКА. Джон Макафі – шотландсько-американський програміст, засновник компанії-розробника антивірусного програмного забезпечення McAfee. Макафі є одним із перших людей, які спроектували антивірусне програмне забезпечення і розробили сканер вірусів.