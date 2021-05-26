Українська креативна агенція Banda Agency, яка розробила офіційний бренд України Ukraine Now, оголосила про співпрацю з російською комунікаційною агенцією SETTERS.

Про це Banda Agency та SETTERS сповістили на своїх сторінках в Instagram.

В SETTERS розповіли, що домовилися із Banda Agency про обмін співробітниками. Так, 5 членів колективу російської компанії поїхали на певний час працювати з Санкт-Петербурга до Києва.

“8 червня нам пообіцяли повернути просвітлених і освічених сеттерчан, а разом з ними надіслати до Санкт-Петербурга п’ятірку класних киян!”, — йдеться в повідомленні.

Закінчили допис про це SETTERS словами: “Як буде дружба українською? А так і буде!”.

Banda Agency вирішили не повідомляти про таку співпрацю окремим дописом, але поширили сторіз працівників російської агенції, які попрямували до України.

Banda Agency відома співпрацею з багатьма популярними в Україні брендами (Good Wine, Comfy, Puma, Work.ua, Лун, Окко, OLX, Parimatch, Uber, Borjomi, Сушия, Viasat, Моршинська, Helen Marlen, MOYO та багато інших). Водночас в цьому переліку є й російські компанії, зокрема, Яндекс.

Агенція є партнером державної установи Український культурний фонд.

Крім цього, Banda Agency була залучена до кількох державних проєктів, зокрема, зі створення бренду Чорнобильської зони відчуження, айдентики міжнародної громадської ініціативи щодо деокупації Криму “CRIME(A)”, Національного художнього музею України.

Один з вагомих проєктів агенції — єдиний бренд України Ukraine NOW, який був створений для формування позитивного образу країни серед міжнародної спільноти, привернення уваги іноземних інвесторів та поліпшення туристичного потенціалу.

Оголошення про співпрацю з російською агенцією в соцмережах не зустріли тепло. Користувачі критикують за відсутність чіткої позиції щодо Росії як країни-агресора, зауважують, що агенція поводиться непослідовно. Деякі діляться негативними емоціями та зазначають, що розчарувалися в агенції.