Мешканцю Запорізької області, який створив фейковий застосунок "Дія" для продажу підроблених COVID-сертифікатів, запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації.

Про це повідомив у Facebook заступник голови МВС Єгеній Єнін.

За словами Єніна, після викриття хакера, який створив фейкову версію застосунку “Дія”, Міністерство цифрової трансформації запропонувало йому стажування у відомстві.

“Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову “Дію”. Так само швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Хлопцю запропонували спокутати свою провину і постажуватися в міністерстві. Але, перед Законом всі рівні, тому нести відповідальність по 358 статті за підробку все ж доведеться”, – сказав чиновник.

Також він додав, що “у МВС орієнтовані будувати сервіс, а не каральний орган”.

Що відомо про створення фейкової “Дії”?

Раніше Офіс Генерального прокурора повідомляв, що чоловік розробив фейкову версію застосунку “Дія”, за допомогою якого користувачі створювали підроблені копії документів – паспорти, сертифікати вакцинації проти COVID-19, водійські посвідчення тощо. Надалі він за грошову винагороду збував доступ до мобільного додатку через месенджер Telegram.

За словами правоохоронців, вартість одного підробленого сертифіката складала 100 грн.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 361 (“втручання у роботу комп’ютерних мереж”) та ч. 2 ст. 358 (“підроблення документів”) Кримінального кодексу України. Хакерові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.