Про це студія сповістила на своїх сторінках у соцмережах.
Благодійний розпродаж власних ігор GSC Game World проводила з 4 по 11 квітня. Отримана сума, як уточнили у студії, після вирахування податків буде передана благодійному фонду, що опікується підтримкою українських військових – “Повернись живим”.
“Завдяки цьому розпродажу стало більше козаків на Січі, сталкерів у Зоні, а український народ придбав нових друзів, готових прийти йому на допомогу”, – зазначили у GSC Game World.
- Нагадаємо, Соліст рок-гурту “Bon Jovi” Джон Бон Джові вкотре висловив підтримку українцям та присвятив пісню Україні під час свого світового турне.
- Телеведуча Шерон Осборн спільно з рок-музикантом Оззі Осборном підтримали українців у своєму відеозверненні.