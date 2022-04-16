Українська студія GSC Game World завдяки організованому благодійному розпродажу ігор зібрала 800 тисяч доларів. Кошти будуть передані на підтримку ЗСУ.

Про це студія сповістила на своїх сторінках у соцмережах.

Благодійний розпродаж власних ігор GSC Game World проводила з 4 по 11 квітня. Отримана сума, як уточнили у студії, після вирахування податків буде передана благодійному фонду, що опікується підтримкою українських військових – “Повернись живим”.