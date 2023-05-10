Про це інформує пресслужба ГУР МО, посилаючись на інтерв’ю Андрія Юсова в межах проєкту “Орестократія”.
Андрій Юсов, коментуючи збільшення “врожаю бавовни”, наголосив, що “імена всіх, хто це робить, стануть відомі, ймовірно, вже після перемоги”. “Скажу так: це сили, які розуміють небезпеку путінського режиму, зокрема, і на території самої Російської Федерації”, — пояснив він.
Також, за словами представника розвідки, вказаним силам відома інформація про маршрути й об’єкти воєнної логістики держави-агресора, тому демілітаризація Росії триватиме доти,
доки Росія не виведе свої війська з України повністю – за межі кордонів 1991 року, не видасть воєнних злочинців і не відшкодує всі збитки.
Серед іншого офіцер воєнної розвідки України оцінив загострення конфлікту між власником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним із керівництвом російської армії:
“Звичайно, це ще не збройне протистояння, воно не перейшло в якусь незворотну стадію, нікого не посадили й не вбили. Та конфлікт набирає обертів. Я думаю, важко було б уявити ще кілька років тому, що хтось дозволив би на адресу міністра оборони і керівника ГШ запускати весь запас нецензурної лексики, яка тільки є в російській мові”.
Водночас представник ГУР МО наголосив, що прояви внутрішньокремлівських протистоянь можуть бути не лише у вербальній, але й у вибуховій формі, як-от атака БПЛА по Кремлю.
“Головні загрози для Росії власне в самій ній: сьогодні десятки тисяч уже знищених росіян, на смерть їх послав Путін – і всі претензії до кремлівського режиму. Питання не до НАТО і не до України”, — резюмував Юсов.
- Британські розвідники зауважили, що парад 9 травня на Красній площі у Москві свідчить про проблеми російської армії, з якими вона зіткнулась після 15-ти місяців повномасштабної війни проти України.
- У Москві під час урочистостей до Дня перемоги 9 травня не було традиційної авіаційної частини параду. Це пояснили несприятливими погодними умовами.
- 9 травня президент РФ Володимир Путін заявив, що проти Росії знову нібито ведеться “справжня війна”, зазначаючи, що Захід буцімто намагається знищити його країну.