Представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував зміни пропагандистських наративів, якими Москва намагається виправдати катастрофічні наслідки через війну проти України, заявивши, що "занадто великим стає розрив між пропагандою і реальністю".

Про це інформує пресслужба ГУР МО, посилаючись на інтерв’ю Андрія Юсова в межах проєкту “Орестократія”.

Андрій Юсов, коментуючи збільшення “врожаю бавовни”, наголосив, що “імена всіх, хто це робить, стануть відомі, ймовірно, вже після перемоги”. “Скажу так: це сили, які розуміють небезпеку путінського режиму, зокрема, і на території самої Російської Федерації”, — пояснив він.

Також, за словами представника розвідки, вказаним силам відома інформація про маршрути й об’єкти воєнної логістики держави-агресора, тому демілітаризація Росії триватиме доти,

доки Росія не виведе свої війська з України повністю – за межі кордонів 1991 року, не видасть воєнних злочинців і не відшкодує всі збитки.

Серед іншого офіцер воєнної розвідки України оцінив загострення конфлікту між власником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним із керівництвом російської армії:

“Звичайно, це ще не збройне протистояння, воно не перейшло в якусь незворотну стадію, нікого не посадили й не вбили. Та конфлікт набирає обертів. Я думаю, важко було б уявити ще кілька років тому, що хтось дозволив би на адресу міністра оборони і керівника ГШ запускати весь запас нецензурної лексики, яка тільки є в російській мові”.

Водночас представник ГУР МО наголосив, що прояви внутрішньокремлівських протистоянь можуть бути не лише у вербальній, але й у вибуховій формі, як-от атака БПЛА по Кремлю.

“Головні загрози для Росії власне в самій ній: сьогодні десятки тисяч уже знищених росіян, на смерть їх послав Путін – і всі претензії до кремлівського режиму. Питання не до НАТО і не до України”, — резюмував Юсов.