Записи з бортового самописця літака МАУ, який помилково збили іранські військові поблизу Тегерана, відправлять для розшифровки до Франції.

Про це пише інформаційне агентство Ісламської Республіки (IRNA).

Глава комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резейфар зазначив, що, країна використовувала всі свої можливості для вивчення вмісту чорного ящика, але оскільки літак є сучасним Boeing, у Ірану немає необхідних технологій для його декодування.

За його словами, Іран просив Україну, Швецію, Великобританію, Канаду та США відправити чорний ящик в “неупереджену лабораторію”, і всі п’ять країн домовилися, що він буде доставлений до Франції.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.