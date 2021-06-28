Підозрюваний у держзраді і оголошений в розшук нардеп від "Опозиційної платформи — За життя" Тарас Козак задекларував витрати на оренду житла в Білорусі.

Відповідне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані розміщено на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції.

Нардеп подав повідомлення про те, що наприкінці травня продав у Білорусі валюту на суму 1 340 873 гривень. Майже всю цю суму він, згідно з декларацією, заплатив за оренду нерухомого майна (1 319 291 гривень).

Як повідомлялося, 11 травня Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Детальніше про “справу Медведчука та Козака” та те, чому це передусім медійна історія — в статті #Букв.

Медведчука скерували під цілодобовий домашній арешт. На брифінгу щодо вручення підозр очільник Служби безпеки України Іван Баканов сказав, що Козак переховується на території Росії. Натомість Медведчук заявляв, що Козак зараз перебуває у Білорусі.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова своєю чергою заявляла, що правоохоронці мають іншу інформацію.