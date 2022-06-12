Народний депутат фракції Голос, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін наголосив, що розсідлування, чому Росія так швидко захопила південні регіони України, зараз у процесі.

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню НВ.

Журналістка НВ запитала у Рахманіна стосовно того, коли можна буде почути про винуватців такого швидкого захоплення півдня України – чи є необхідність для цього чекати кінця війни, чи інформація буде оприлюднена раніше. Вона згадала, що у свій час секретар РНБО Олексій Данілов емоційно відреагував на аналогічне запитання, наголосивши, що якби це залежало від нього – він би це вже зробив, оскільки ми не можемо рухатися далі як суспільство, не отримавши ці відповіді.

Рахманін переконаний, що українці мають отримати відповіді щодо дій і посадовців, і певних військових начальників під час перших годин вторгнення на півдні тоді, коли буде завершене відповідне розслідування. А це не залежить від тривалості війни.

Ймовірно, що певна частина інформації, з’ясована під час розслідування, ніколи не буде оприлюдненим через те, що це буде таємна інформація. Але ключові відповіді все одно мають бути оприлюднені.

Нардеп стверджує, що усі відповідні органи переконують про те, що це розслідування триває. Проте, на скільки воно розтягнеться та яка буде якість цього розслідування – на це чіткої відповіді він дати не в змозі.

“Але скільки воно буде тягнутися, наскільки воно усе швидким, ефективним і сумлінним – говорити дуже важко, тому що як раз подібні речі не відносяться до сфери парламентського контролю і можливості отримати таку інформацію, доки розслідування триває, у мене немає”, – наголосив Рахманін.

На запитання журналістки про вплив цього питання на суспільство, нардеп від “Голосу” переконаний, що відповідь на це питання не дуже вплине на настрої суспільства.

“Що ви хочете від мене почути? Чи була зрада? Чи був переляк?… Швидка окупація півдня стала неможливою завдяки неефективній діяльності усіх, підкреслюю, усіх органів державної влади, усіх військових підрозділів (судячи з усього), які перебували на території Херсону та Херсонської області. Те, що вони були неефективними, що вони були несумлінними – це абсолютно очевидно”, – наголосив він.

Рахманін переконаний, що це стосувалося цілого комплексу людей, всіх ланок системи оборони півдня, а не окремої особи.

“Відповідь ми вже знаємо. Питання одне: ці люди – вони злякалися чи були зрадниками?“, – наголосив він, додавши, що саме на ці питання повинні дати відповідь органи.