Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала розслідування Pandora Papers. За її словами, інформація щодо "ПриватБанку" з фільму "Слідства.Інфо" про офшорні компанії й відмивання коштів давно відома слідству.

Про це вона повідомила у Facebook.

“Будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності “ПриватБанку”, давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше і перевіряється зараз практично “під мікроскопом”. Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом”, – повідомила Венедіктова.

Генпрокурорка додала, що детективи НАБУ в рамках своїх компетенцій і обмежень щодо нерозголошення таємниці слідства пояснили своє бачення.

“Правдивість матеріалу – черговий знак питання. Юристи, вибачте, сприймають матеріал юридично, а не сценічно”, – зазначила генпрокурорка.

Крім того, Венедіктова зізналася, що її “по-справжньому зачепили: і професійно, і по-людськи” натяки журналістів, що Офіс генпрокурора гальмує розслідування справ з орбіти “ПриватБанку”.

Генпрокурорка назвала на бездіяльність ОГП “чистою спекуляцією”, адже вона “особисто взяла на себе відповідальність зсунути з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень”.

За словами Венедіктової, “мотивувати співробітників правоохоронних органів рухати гучні справи, як ця, – завдання не з простих”, оскільки “олігархи – це не просто біда держави, це ще і влада, сила, непересічні можливості, грошовий ресурс, ЗМІ й багато чого іншого”.

Однак Венедіктова заявила, що у неї не раз вистачило мужності поставити свій підпис під підозрою подібним людям.

Також генпрокурорка назвала помилкою слова журналістів про те, що ОГП проігнорував їхній запит. Вона наголосила, що відповідь була. У ній начебто зазначили, що “інформація на цьому етапі є закритою”.

ДОВІДКА. Pandora Papers – глобальний витік документів, які рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.