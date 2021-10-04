Про це вона повідомила у Facebook.
“Будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності “ПриватБанку”, давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше і перевіряється зараз практично “під мікроскопом”. Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом”, – повідомила Венедіктова.
Генпрокурорка додала, що детективи НАБУ в рамках своїх компетенцій і обмежень щодо нерозголошення таємниці слідства пояснили своє бачення.
“Правдивість матеріалу – черговий знак питання. Юристи, вибачте, сприймають матеріал юридично, а не сценічно”, – зазначила генпрокурорка.
Крім того, Венедіктова зізналася, що її “по-справжньому зачепили: і професійно, і по-людськи” натяки журналістів, що Офіс генпрокурора гальмує розслідування справ з орбіти “ПриватБанку”.
Генпрокурорка назвала на бездіяльність ОГП “чистою спекуляцією”, адже вона “особисто взяла на себе відповідальність зсунути з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень”.
За словами Венедіктової, “мотивувати співробітників правоохоронних органів рухати гучні справи, як ця, – завдання не з простих”, оскільки “олігархи – це не просто біда держави, це ще і влада, сила, непересічні можливості, грошовий ресурс, ЗМІ й багато чого іншого”.
Однак Венедіктова заявила, що у неї не раз вистачило мужності поставити свій підпис під підозрою подібним людям.
Також генпрокурорка назвала помилкою слова журналістів про те, що ОГП проігнорував їхній запит. Вона наголосила, що відповідь була. У ній начебто зазначили, що “інформація на цьому етапі є закритою”.
ДОВІДКА. Pandora Papers – глобальний витік документів, які рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 млн доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.