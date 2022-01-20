Про це повідомляє міжнародна агенція CNN.

У судовому розслідуванні йдеться, що влада штату ще не ухвалила рішення, чи подавати цивільний позов у ​​зв’язку з обвинуваченнями, але слідчі мають допитати Трампа та двох його старших дітей Іванку та Дональда Трампа-молодшого у межах розслідування.

У справі йдеться, що троє старших дітей Трампа були залучені до бізнесу та роботи його головної компанії Trump Organization, в якій усі вони були працевлаштовані відразу після закінчення навчання у коледжах.

Офіс генпрокурора Летиції Джеймс подав докладний звіт про те, що компанія Трампа завищувала вартість активів, щоб отримати вигідні умови кредиту, або неправильно зазначала вартість землі, щоб зменшити податкове навантаження.

За її словами, компанія завищила в документах вартість землі в Нью-Йорку та Каліфорнії, що дало змогу отримати кілька мільйонів доларів податкових відрахувань.

Компанія неправильно зазначила розмір пентхауса на Мангеттені, що він майже втричі перевищує його реальний розмір – різниця вартості становить близько 200 мільйонів доларів. За свідченням попереднього фінансового директора Трампа Аллена Вайссельберга, торік було представлено обвинувачення Трампа в податковому шахрайстві в паралельному розслідуванні.

Трамп і його адвокати стверджують, що обвинувачення має політичне підґрунтя. Команда юристів Трампа намагається заблокувати виклики сім’ї Трампа в суді, назвавши їх “безпрецедентним і неконституційним маневром”.