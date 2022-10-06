Служба державної безпеки Швеції заявила, що біля газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у шведській економічній зоні сталися вибухи, що призвели до значних пошкоджень на газогонах.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У повідомленні зазначається, що Служба державної безпеки Швеції завершила огляд місця злочину на газопроводах “Північний потік” та “Північний потік-2”, і це розслідування посилило підозри у грубій диверсії.

“Розслідування місця злочину показало, що біля газопроводів “Північний потік” та “Північний потік-2″ у шведській економічній зоні сталися вибухи, що призвели до значних пошкоджень газогонів”, – зазначили у Службі державної безпеки Швеції.

А також додали, що під час проведення слідчих дій на місці було виявлено окремі вилучення. Служба безпеки Швеції постійно вживає різноманітних заходів у своєму розслідуванні цих подій. У межах цієї роботи вилучені матеріали будуть опрацьовані та досліджені. Подальше розслідування покаже, чи можна когось підозрювати, а згодом притягнути до відповідальності за цей злочин.

Крім того, Служба державної безпеки Швеції оцінює інциденти в Балтійському морі як дуже серйозні, а тому уважно стежить за розвитком подій і вживає всіх необхідних заходів.

Нагадаємо, що 27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.

Правоохоронці Швеції кваліфікують витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.

Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.