Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначено, що детективи ДБР дійсно проводять розслідування справи, у якій фігурує колишній нардеп Сергій Пашинський, проте вона не пов’язана з наданням озброєння ЗСУ, оскільки це могло б підірвати обороноздатність України.

“ДБР відповідально ставиться до виконання своїх обов’язків та розуміє усю відповідальність за прийняття будь-яких рішень, що стосуються обороноздатності нашої держави. Будь-які дії направлені на зниження обороноздатності чи на дискредитацію захисників України є неприпустимими як під час воєнного стану, так і в мирний час”, – заявили у пресслужбі.

Та попри це, у чому саме підозрюють Пашинського детективи не пояснили, як і не “згадали” екснардепку Тетяну Чорновол. Їх, як повідомив журналіст Юрій Бутусов, ДБР планували заарештувати нібито за незаконне заволодіння зброєю.