Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначено, що детективи ДБР дійсно проводять розслідування справи, у якій фігурує колишній нардеп Сергій Пашинський, проте вона не пов’язана з наданням озброєння ЗСУ, оскільки це могло б підірвати обороноздатність України.
“ДБР відповідально ставиться до виконання своїх обов’язків та розуміє усю відповідальність за прийняття будь-яких рішень, що стосуються обороноздатності нашої держави. Будь-які дії направлені на зниження обороноздатності чи на дискредитацію захисників України є неприпустимими як під час воєнного стану, так і в мирний час”, – заявили у пресслужбі.
Та попри це, у чому саме підозрюють Пашинського детективи не пояснили, як і не “згадали” екснардепку Тетяну Чорновол. Їх, як повідомив журналіст Юрій Бутусов, ДБР планували заарештувати нібито за незаконне заволодіння зброєю.
- Нагадаємо, український телеведучий Дмитро Комаров звернувся до росіян, зокрема блогерів-мільйонників, котрі, об’єднавшись ще декілька тижнів тому, могли змінити майбутнє своєї країни. Проте навіть не спробували цього зробити.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко висловився щодо надання громадянства України росіянам: він вважає, що тим, хто публічно засудив військову агресію РФ проти нашої держави, потрібно дати український паспорт. Суспільство не погодилося.
- Телеведуча Сніжана Єгорова поскаржилася, що консульство України в Анталії (Туреччина) відмовило у пролонгації закордонних паспортів трьох її дітей через прихильність до Путіна.