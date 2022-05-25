Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Вказана особа є однією із 29 учасників справи за фактом розкрадання природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ “Укргазвидобування”. За даними слідства, він є директором одного з підконтрольних нардепу-організатору схеми підприємств, що стало переможцем фіктивних аукціонів з продажу газу, що купляли за заниженою ціною, а згодом перепродували за ринковою.
11 травня 2022 року ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою з альтернативою 744 тис. грн застави.
У травні правоохоронці викрили та затримали підозрюваного у “газовій справі”, який шість років переховувався від слідства. Учасник злочинної організації ще у 2016 році виїхав до РФ – відтоді перебував у розшуку. В Україну повернувся поза межами пунктів пропуску через кордон та використовував заходи конспірації. Підозрюваного виявили під час перевірки документів на блокпосту, після чого Держприкордонслужба та Нацполіція повідомили про це детективів НАБУ.
Довідка. “Газова справа” – умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством “Укргазвидобування”. Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, виявився народний депутат України VII-VIII скликання Олександр Онищенко.
- У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило досудове розслідування “газової справи”.
- 29 листопада 2019 року в німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури правоохоронці затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка.
- 22 січня 2020 року Вищий антикорупційний суд прийняв рішення здійснювати судовий розгляд у справі екснардепа-втікача Олександра Онищенка без його присутності.