Завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного у "газовій справі", який шість років переховувався від слідства і був затриманий лише на початку травня 2022 року. Його дії кваліфіковані за ст. 255 та ст. 191 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Вказана особа є однією із 29 учасників справи за фактом розкрадання природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ “Укргазвидобування”. За даними слідства, він є директором одного з підконтрольних нардепу-організатору схеми підприємств, що стало переможцем фіктивних аукціонів з продажу газу, що купляли за заниженою ціною, а згодом перепродували за ринковою.

11 травня 2022 року ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою з альтернативою 744 тис. грн застави.

У травні правоохоронці викрили та затримали підозрюваного у “газовій справі”, який шість років переховувався від слідства. Учасник злочинної організації ще у 2016 році виїхав до РФ – відтоді перебував у розшуку. В Україну повернувся поза межами пунктів пропуску через кордон та використовував заходи конспірації. Підозрюваного виявили під час перевірки документів на блокпосту, після чого Держприкордонслужба та Нацполіція повідомили про це детективів НАБУ.

Довідка. “Газова справа” – умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством “Укргазвидобування”. Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, виявився народний депутат України VII-VIII скликання Олександр Онищенко.