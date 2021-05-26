Про це повідомляє американське видання Bloomberg.
Іншими українцями, чиї дані з електронної пошти були вилучені, були Роман Насіров, колишній очільник фіскальної служби, та Олександр Левін, український американський бізнесмен і прихильник Дональда Трампа.
Імена українців були відредаговані, але редагувалося таким чином, що імена стали видні, коли текст був скопійований і вставлений в текстовий редактор.
Обліковий запис мейлу Насірова було вилучено на початку березня минулого року, а iPhone та планшет Левіна вилучили у лютому та березні 2020. Жодному з українців не інкримінують якесь правопорушення.
Прессекретарка Луценка заявила, що колишній Генеральний прокурор діяв належним чином відповідно до українського законодавства і є відкритий для спілкування з правоохоронними органами США.
Джуліані, Лев Парнас і Ігор Фруман, ще один соратник Джуліані, були залучені в спроби відкопати політичний компромат на Джо Байдена в Україні напередодні виборів 2020 року. Спроба Трампа підштовхнути український уряд почати розслідування відносно Байдена призвело до його першого імпічменту.
Левін розповів, що він був затриманий і допитаний в аеропорту Нью-Йорка імені Джона Кеннеді в лютому 2020 року, незабаром після того, як Парнасу і Фруману було пред’явлено звинувачення.
Левін сказав, що з тих пір співпрацює зі слідством, і його допитували про Джуліані, але йому мало що було розповісти.
“Я ніколи не зустрічав Джуліані, ніколи не розмовляв з ним. Я знаю його як колишнього мера Нью-Йорка”, – сказав Левін.
- З’явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у 2019 році.
- Джуліані подзвонив голові Офісу президента для того, щоб обговорити можливе втручання України у вибори президента США у 2016 році, а також обговорити можливість продовження розслідування конкретного провадження. Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про “послугу” щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена.
- Також опублікована повна стенограма розмови Джуліані та Єрмака. Вона відбулася 22 липня 2019 року, тривала 39 хвилин.