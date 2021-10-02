Комітет Палати представників Конгресу США, який проводить розслідування штурму Капітолія 6 січня, на останньому етапі дасть оцінку ролі 45-го американського президента Дональда Трампа. Зокрема, якою була функція президента та його помічників у плануванні та проведенні штурму.

Про це повідомляє видання АР.

Цього тижня комітет надіслав 11 повісток особам, яких вважають організаторами мітингу. Саме учасників цього масового зібрання Трамп закликав йти штурмом на Капітолій.

Більшість “організаторів”, на думку представників комітету, працювали або в президентській кампанії Трампа, або в його адміністрації. Також комітет має отримати документи, пов’язані з плануванням, фінансуванням та участю в штурмі Капітолія. Окрім цього, представники комітету намагаються зв’язатися з чиновниками адміністрації Трампа й законодавцями, які могли б засвідчити – наскільки глибоко урядові чиновники були дотичні до планування штурму.

Всі документи та відповіді на запити комітет має отримати до 13 жовтня. Слухання, де свідки відповідатимуть на запитання законодавців, відбудуться в період з кінця жовтня по початок листопада.

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір оприлюднити інформацію та документи стосовно штурму Капітолія, який відбувся 6 січня, а також — дій 45-го американського лідера Дональда Трампа того дня.

Трамп — проти публікації документів, але в Білому домі наполягають, що американці мають дізнатися про те, чим займалися американський президент та його помічники, коли ультраправі активісти штурмували законодавчу будівлю. Такий крок матиме значні політичні та юридичні наслідки. Трамп уже відповів, що блокуватиме будь-які запити щодо отримання інформації щодо цього від комітету Палати представників. До нього таким же правом користувалися й решта американських президентів

У Національного архіву комітет попросив передати “всі документи та повідомлення в Білому домі 6 січня 2021 року, які будь-яким чином стосуються” подій того дня. Зокрема, це документи та розмови про те, чи працювали Білий дім і союзники Трампа над тим, аби затримати або припинити підрахунок голосів виборців, чи обговорювалося питання перешкоджання мирному передаванню влади. В архіві попросили передати журнали дзвінків, графіки та зустрічі великої групи людей. Зокрема, дорослих дітей Трампа, зятя та старшого радника Джареда Кушнера та першої леді Меланії Трамп, а також цілої низки помічників та радників, таких як його адвокат Рудольф Джуліані. Частину документів з архіву передали комітету та адвокатам Трампа ще 31 серпня.

Головне, що намагається знайти комітет — інформація стосовно того, чи відіграли Трамп, Білий дім та члени Конгресу якусь роль у заохоченні мітингувальників, які розпочали штурм Капітолія.