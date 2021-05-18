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Розслідування справи Тупицького завершено

Розслідування кримінального провадження щодо підкупу свідка стосовно голови Конституційного суду Олександра Тупицького завершено. 

Вівторок, 18 травня 2021, 17:51

Про це сповістили в Офісі генпрокурора. 

Як повідомлялося, 19 січня слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань). Сам суддя імітував невручення підозри.

18 травня Офіс генпрокурора доповів про завершення досудового розслідування у цій справі.

“Наразі, з огляду на те, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, надано доступ до матеріалів досудового розслідування”, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, слідство вважає, що Тупицький підкупив свідка, аби той відмовився від показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із заволодінням майном “Зуївського енергомеханічного заводу”. Діяв голова КСУ, за версією слідства, з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова.

Останньому у жовтні 2016 року повідомили про підозру у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу судових справ, а 19 грудня оголосили в розшук.

В цей час Татьков перебував на лікуванні у Німеччині, звідти до України не повернувся. У вересні 2019 року він був заочно заарештований Вищим антикорупційним судом, але досі не був екстрадований до України. За версією правоохоронців, перебуває в Австрії, де у 2018 році просив про надання притулку.

Сам Тупицький, за інформацією слідства, теж давав неправдиві показання у цій справі та штучно створював докази захисту.

Тупицький тричі ігнорував засідання Печерського райсуду Києва, який мав обирати йому запобіжний захід. Одного разу суддя мотивував це хворобою матері, іншого — перебуванням у медичному закладі. Через це йому досі не обрано запобіжний захід. Наступне судове засідання призначене на 19 травня.

Теги: Олександр Тупицький, Офіс генпрокурора, розслідування

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