Про це в етері радіостанції “Ехо Москви” заявив один з розслідувачів Христо Грозєв.
Він розповів, що вже кілька днів працює над інформацією про співробітників ФСБ, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп і перебувають в Україні.
За його словами, це підозрілий збіг.
“Тут не можна не розглянути кілька збігів… По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не стало б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, якою ми домоглися, що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні”, – сказав він.
Розслідувач наголосив, що Bellingcat спрямує всі ресурси на розслідування смерті Шишова.
“Звісно, це може бути випадковість, але те, що знаємо точно — співробітники ФСБ Росії інтегрувалися серед білоруської опозиції в Україні. І зараз ми чуємо цю новину. Звичайно, це означає, що ми направляємо майже всі наші ресурси на розслідування саме цього вбивства, якщо це вбивство”, – додав Грозєв.
(На відео з 4:36)
- Напередодні стало відомо, що в Києві розшукують Віталія Шишова — очільника організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до України. 3 серпня в одному з київських парків Шишова знайшли повішеним.
- Як заявив представник “Білоруського дому в Україні” Юрій Шчучко, на обличчі Віталія Шишова були сліди побиття.
- А опозиційний білоруський Telegram-канал NEXTA повідомляв, що Віталій Шишов займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі, які могли працювати в Україні.
- Правоохоронці наразі розглядають дві версії загибелі в Києві громадянина Білорусі, голови організації “Білоруський дім в Україні” Віталія Шишова.
- У білоруса Віталія Шишова, котрого знайшли повішеним у Києві, виявили садна на тілі.