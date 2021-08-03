Про це в етері радіостанції “Ехо Москви” заявив один з розслідувачів Христо Грозєв.

Він розповів, що вже кілька днів працює над інформацією про співробітників ФСБ, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп і перебувають в Україні.

За його словами, це підозрілий збіг.

“Тут не можна не розглянути кілька збігів… По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не стало б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, якою ми домоглися, що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні”, – сказав він.

Розслідувач наголосив, що Bellingcat спрямує всі ресурси на розслідування смерті Шишова.

“Звісно, це може бути випадковість, але те, що знаємо точно — співробітники ФСБ Росії інтегрувалися серед білоруської опозиції в Україні. І зараз ми чуємо цю новину. Звичайно, це означає, що ми направляємо майже всі наші ресурси на розслідування саме цього вбивства, якщо це вбивство”, – додав Грозєв.

(На відео з 4:36)