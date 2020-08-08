Про це повідомляється на сайті Інтерполу.
У районі вибуху досі багато людей залишаються зниклими безвісти.
Міжнародна команда, в яку входять фахівці з ідентифікації жертв стихійних лих (DVI), надасть допомогу на місці.
IRT (The Incident Response Team) Інтерполу розгортаються за запитом країни-члена під час кризової ситуації та адаптовані до конкретного характеру стихійного лиха або злочину.
У минулому році IRT Інтерполу працювали в Найробі, Кенія, після вибуху бомби в готелі Riverside, а також в Ефіопії після краху рейсу ET302 компанії Ethiopian Airlines, серед інших місій.
Інтерпол – найбільша в світі міжнародна поліцейська організація, в яку входять 194 країни.
- У вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб оголосив середу, 5 серпня, національним днем жалоби за жертвами вибуху в бейрутському порту.
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- Україна запропонувала надати допомогу Лівану в зв’язку із масштабним вибухом у порту Бейрута.