За запитом влади Лівану Інтерпол направляє спеціалізовану групу реагування на місце масштабного вибуху в Бейруті.

Про це повідомляється на сайті Інтерполу.

У районі вибуху досі багато людей залишаються зниклими безвісти.

Міжнародна команда, в яку входять фахівці з ідентифікації жертв стихійних лих (DVI), надасть допомогу на місці.

IRT (The Incident Response Team) Інтерполу розгортаються за запитом країни-члена під час кризової ситуації та адаптовані до конкретного характеру стихійного лиха або злочину.

У минулому році IRT Інтерполу працювали в Найробі, Кенія, після вибуху бомби в готелі Riverside, а також в Ефіопії після краху рейсу ET302 компанії Ethiopian Airlines, серед інших місій.

Інтерпол – найбільша в світі міжнародна поліцейська організація, в яку входять 194 країни.