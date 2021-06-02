Суд присяжних дозволив заочний розгляд судового провадження щодо колишніх беркутівців, які звинувачуються у розстрілі протестувальників на вулиці Інститутській і яких було віддано в рамках обміну з "ЛДНР".

Трансляція судового засідання відбувалася на каналі “Судової влади” на YouTube.

Про заочний суд над колишніми бійцями спецроти “Беркуту” Сергієм Зінченком, Павлом Аброськіним та Олегом Янішевським клопотала прокуратура. Прокурор Земсков зазначав, що Зінченко досі в Донецьку — воює на лавах бойовиків “ДНР”, а Аброськін міг виїхати до Росії.

Суд присяжних, що розглядає цю справу, задовольнив клопотання прокурора.

“Суд присяжних постановив клопотання прокурора про здійснення спеціального судового провадження щодо Зінченка, Аброськіна і Янішевського задовольнити. Здійснювати спеціальне судове провадження щодо Зінченка, Аброськіна, Янішевського”, — оголосив головуючий суддя Сергій Дячук.

Водночас суд не задовольнив клопотання захисту обвинувачених щодо їхньої участі в судовому розгляді в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

Крім цього, суд розглядатиме питання щодо об’єднання справи щодо Зінченка, Аброськіна та Янішевського зі справами інших ексбійців “Беркута” — Олександра Маринченка та Сергія Тамтури. Суд взяв 2 тижні перерви, наступне засідання відбудеться 16 червня.

Нагадаємо, Зінченко, Аброськін, та Янішевський обвинувачуються у масових розстрілах протестувальників. Зокрема, йдеться про 48 вбивств та 80 замахів. Вони входили до групи п’яти беркутівців, яким оголосили підозру в рамках цієї справи. Судовий процес у справі про розстріли Майдану розпочався у 2016 році.

В грудні 2019 року фігурантів віддали терористам так званих “ЛДНР” в рамках обміну. Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська зазначала, що обмін колишніх співробітників “Беркута” фактично зупинить розгляд справи щодо розстрілів на Майдані.