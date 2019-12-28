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Розстріли на Майдані: Прокуратура просить випустити п'ятьох ексберкутівців для обміну

Прокурор Сергій Куций на засіданні суду щодо скарг колишніх бійці спецпідрозділу "Беркут", яких обвинувачують у розстрілах на Майдані, зачитав розпорядження генпрокурора Руслана Рябошапки, в якому він вимагає змінити обвинуваченим запобіжний захід на особисте зобов'язання.

Субота, 28 грудня 2019, 17:28

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, Куций зазначив, що Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янишевський значаться у списках на обмін.

Представник звинувачення також наголосив, що прокуратура не заперечує проти задоволення апеляційних скарг захисту колишніх бійці спецпідрозділу “Беркут”, які вимагають скасувати всі запобіжного заходу.

Крім того, прокурор надав судді відповідний лист Рябошапки зі списком, в якому значаться і обвинувачені.

Фото: Тиждень

 

Виступ прокурора з підтримкою звільнення обвинувачених!

Опубликовано Павлом Диканем Суббота, 28 декабря 2019 г.

 

Раніше прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану, виключили із судового процесу у справі про розстріли.

Ексспівробітники підрозділу спецпризначення “Беркут” Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких обвинувачують у розстрілі учасників протесту під час Революції Гідності, просять скасувати їм домашній арешт. Крім того, захист обвинувачених у цій справі екс-беркутівців Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна просить звільнити їх з-під варти.

Керівництво Генеральної прокуратури України здійснювало тиск на прокурорів у резонансних провадженнях, вимагаючи звільнити обвинувачених із слідчих ізоляторів.

  • Раніше в ГО “Адвокатська дорадча  група” (ініціатива адвокатів, що представляють інтереси потерпілих у справах Майдану), зазначали, що це судове засідання — “План Б” для того, щоб домогтися звільнення колишніх співробітників “Беркута” та передачі їх “Л/ДНР” в рамках майбутнього обміну полоненими.
  • Під час засідання представники прокуратури та потерпілі клопотали про перенесення розгляду апеляцій на арешт екс-співробітників підрозділу спецпризначення “Беркут” через відсутность частини потерпілих та екс-“беркутівця” Олександра Маринченка.
Теги: прокуратура, Рябошапка, суд, Беркут

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