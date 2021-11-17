За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно президента-втікача Віктора Януковича та 9 високопосадовців, які в період з 18 по 20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“Оскільки ексвисокопосадовці з 2014 року переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою. Наразі стороні захисту повідомлено про завершення та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Після ознайомлення захисників з матеріалами справи, обвинувальний акт буде скеровано до суду для вирішення питання про розгляд справи in absentia”, – сказано на сайті відомства.

Розслідування встановило, що колишній очільник країни Віктор Янукович та 9 високопосадовців мали наміри припинити масові акції протесту у 2014 році. Фігуранти справи без законних підстав організували застосування працівниками правоохоронних органів і військовослужбовцями ЗСУ фізичного насильства.

“18 лютого 2014 року було організовано штурм Майдану під виглядом “антитерористичної операції”. А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками “чорної роти” Беркуту та озброєння “тітушок” вогнепальною зброєю”, – повідомляє ОГП.

Офіс генпрокурора зазначив, що дії зловмисників призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту. Тоді загинуло 67 цивільних осіб, загалом постраждали 887 громадян та 132 правоохоронці. Сума збитків склала понад 16 мільйонів гривень.

Підозрюваним інкриміновано організацію вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України).

У відомстві зазначили, що в межах кримінального провадження було розслідувано 1019 епізодів злочинних дій. Матеріали провадження налічують більш як 1500 томів.

Нагадаємо, раніше суд дозволив заочно розслідувати справу проти Януковича. Зазначається, що розслідування здійснюватимуть щодо справи про розстріли на Майдані.