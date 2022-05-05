Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Київської області.

Слідчі встановили, що 25 лютого росіяни розстріляли автомобіль із двома мирними жителями в салоні, а потім переїхали транспортний засіб з людьми всередині важкою технікою.

Правоохоронці Іванкова, за участі прокурора та судмедексперта, провели огляд тіл загиблих та передали їх родичам для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.