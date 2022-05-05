Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Київської області.
Слідчі встановили, що 25 лютого росіяни розстріляли автомобіль із двома мирними жителями в салоні, а потім переїхали транспортний засіб з людьми всередині важкою технікою.
Правоохоронці Іванкова, за участі прокурора та судмедексперта, провели огляд тіл загиблих та передали їх родичам для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.
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- Маріупольська влада отримала відеоповідомлення про фільтраційні табори в яких утримують громадян України. Такі місця описують, як “справжнє гетто для маріупольців”.