Під час окупації міста Ізюм в Харківській області слідчі ексгумували тіла ще трьох цивільних. Серед загиблих — батько з сином та їх знайомий.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Зазначається, що наймолодшій жертві виповнилося 20 років 24 лютого — у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас його батькові було 46, а знайомому — 56.

Заступник начальника Ізюмського районного управління Тимур Тертишний повідомив, що після обстрілу автомобіль згорів. Рештки поховали на місцевому кладовищі близькі друзі: “Щоб ідентифікувати діла, буде проведено дослідження, відібрані зразки ДНК і встановлені, якщо можливо, причини їх смерті”, — сказав Тимур Тертишний.

Місцеві зауважили, що розстріляне авто декілька днів стояло на вулиці, потім окупанти відтягнули його танком і скинули з мосту.

“На місці розстрілу автомобіля, на березі невеликої річки, куди впала автівка, а також на місці поховання працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група, криміналісти, експерти. Черговий злочин росіян ретельно задокументований”, — йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.