Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.
Зазначається, що наймолодшій жертві виповнилося 20 років 24 лютого — у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас його батькові було 46, а знайомому — 56.
Заступник начальника Ізюмського районного управління Тимур Тертишний повідомив, що після обстрілу автомобіль згорів. Рештки поховали на місцевому кладовищі близькі друзі: “Щоб ідентифікувати діла, буде проведено дослідження, відібрані зразки ДНК і встановлені, якщо можливо, причини їх смерті”, — сказав Тимур Тертишний.
Місцеві зауважили, що розстріляне авто декілька днів стояло на вулиці, потім окупанти відтягнули його танком і скинули з мосту.
“На місці розстрілу автомобіля, на березі невеликої річки, куди впала автівка, а також на місці поховання працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група, криміналісти, експерти. Черговий злочин росіян ретельно задокументований”, — йдеться в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Ізюмі на Харківщині знайдене масове поховання на сотні осіб.
- У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники облаштували катівню в будівлі центрального районного відділу поліції.
- У селищі Великий Бурлук у Харківській області росіяни перетворили ще один відділ поліції на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців.