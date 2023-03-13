Про це повідомило Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови.

Міністерство рішуче засудило вбивство громадянина Молдови. Відомство вважає, що страту можна розцінювати як воєнний злочин та грубе порушення міжнародного гуманітарного права.

“Ми підтверджуємо тверду позицію Молдови, яка засуджує жорстоку війну Росії проти України. Наша країна, як і раніше, віддана підтримувати Україну в її зусиллях щодо повернення регіону до миру та стабільності”, – йдеться у повідомленні.

МЗС Молдови висловило співчуття родині та близьким загиблого громадянина Молдови.

Довідка. Олександр Мацієвський був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Його призвали на військову службу у березні 2022 року. Він вважався зниклим безвісти з кінця грудня 2022 року поблизу населеного пункту Красна Гора у Донецькій області.

Слідчі СБУ встановили, що страта сталася 30 грудня 2022 року. Тіло загиблого повернули на підконтрольну територію України у лютому 2023 року.

СБУ вживає комплексні заходи для встановлення військовослужбовців РФ, які скоїли цей злочин. Досудове розслідування провадиться за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).