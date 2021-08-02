Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що розслідування здійснюватимуть щодо справи про розстріли на Майдані, а саме за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних щодо мітингувальників у лютому 2014 року в центральній частині Києва.

“Оскільки експрезидент наразі переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора РФ, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно нього за його відсутності (in absentia)”, – йдеться у повідомленні.

За версією слідчих, Янукович, діючи у складі організованої групи спільно з колишніми головою Служби безпеки України та міністром внутрішніх справ, організував працівниками правоохоронних органів силову протидію та розгін демонстрантів у 2014 році.

Це призвело до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, зокрема смерті 62 осіб.

Як повідомлялося, раніше, 26 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо незаконного заволодіння державною резиденцією Межигір’я.