Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що розслідування здійснюватимуть щодо справи про розстріли на Майдані, а саме за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних щодо мітингувальників у лютому 2014 року в центральній частині Києва.
“Оскільки експрезидент наразі переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора РФ, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно нього за його відсутності (in absentia)”, – йдеться у повідомленні.
За версією слідчих, Янукович, діючи у складі організованої групи спільно з колишніми головою Служби безпеки України та міністром внутрішніх справ, організував працівниками правоохоронних органів силову протидію та розгін демонстрантів у 2014 році.
Це призвело до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, зокрема смерті 62 осіб.
Як повідомлялося, раніше, 26 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо незаконного заволодіння державною резиденцією Межигір’я.
Суд обґрунтував таке рішення тим, що було порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук, а також не було відновлення розслідування у цьому проваджені.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на таке рішення суду. Утім 19 січня колегія суддів (Андрій Никифоров, Олег Павлишин, Валерія Чорна) Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення залишити скаргу без задоволення, а постанову судді від 26 жовтня залишити без змін.
- Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагають у суду заочного арешту для президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра.