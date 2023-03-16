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Розтрата зерна на 56 млн грн: ВАКС оголосив вирок у справі

Вищий антикорупційний суд визнав винними у розтраті зерна на 56 мільйонів гривень колишнього директора та ексначальника елеватора ДП "Луцьке КХП №2".

Четвер, 16 березня 2023, 16:19
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Про це інформує пресслужба Центру протидії корупції.

Зазначено, що за версією обвинувачення, ПАТ “Аграрний фонд” (100% акцій належать державі) в листопаді 2013 року передав зерно на відповідальне зберігання до Луцького комбінату хлібопродуктів №2.

Як повідомляється, його тодішній керівник Степан Москвич без отримання дозволу Аграрного фонду відвантажив зерно комерційним структурам, які не оплати його вартість. Відвантаження забезпечив на той момент начальник елеватора Леонід Тимофіюк.

Внаслідок цих дій з елеватора вивезли понад 26 тисяч тон зерна, яке належало ПАТ “Аграрний фонд”, що завдало понад 56 мільйонів гривень збитків.

Наголошено, що ексдиректору “Луцького КХП №2” Степану Москвичу призначили 10 років ув’язнення, а ексначальнику елеватора Леоніду Тимофіюку – 7,5 років ув’язнення.

Крім того, додається, що після відбуття ув’язнення обоє також не зможуть три роки претендувати на посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. За вироком суду, у Москвича конфіскують усе його майно (понад 50 об’єктів нерухомості, корпоративні права 6 юридичних осіб та автомобіль BMW X5), а у Тимофіюку частину майна.

Теги: ВАКС, вирок, ексначальник елеватора, елеватор, колишній директор, розтрата зерна

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