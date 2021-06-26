У п’ятницю, 25 червня, в офіс громадської організації “Спільнота активної молоді”, що в Дніпрі, навідалися двоє працівників Служби безпеки України. Метою візиту була “розмова” з активістом Вірославом Цюп’яком.

Про це сам активіст розповів у коментарі #Буквам.

За словами активіста, увага працівників СБУ до його персони прикута з 30 травня. Тоді відбулася акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, одним з організаторів якої був Цюп’як. Акція була мирною, протестувальники вимагали справедливого вироку для Стерненка.

Вже 15 червня Цюп’яку зателефонували люди, які представилися працівниками Головного управління СБУ в Дніпропетровській області. Вони попросили активіста “прийти для розмови”. При цьому співрозмовники зауважили, що це буде радше неформальна бесіда, оскільки Цюп’як не є фігурантом жодного кримінального провадження.

“Я відмовився приходити в СБУ, оскільки на це немає жодних правових підстав. Однак дзвінки з СБУ продовжувалися. Мене просили прийти за адресою ГУ СБУ у Дніпропетровські області, але натякнули, що ця “бесіда” може відбутися й за іншою адресою, наприклад в університеті, у якому я навчаюся. В СБУ наголошували, що це начебто у моїх інтересах. Однак я відмовився, оскільки мав на це право. Потім я ігнорував дзвінки від них. Такі дії СБУ я розцінюю як тиск і погрози”, – розповів активіст.

Цюп’як був певен, що дзвінками все скінчиться, однак вчора працівники СБУ прийшли в офіс, де він працює. Активіст зауважує, що адреса цього офісу не є публічною. Ймовірно, за ним стежили.

За його словами, в офіс прийшли двоє працівників СБУ. Вони показали посвідчення, але не дозволили його фотографувати. Цюп’як запам’ятав ім’я та звання одного з працівників – Омельченко Станіслав Валентинович, лейтенант.

Працівники СБУ цікавилися деталями проведення акції на підтримку Стерненка, записували так звану “пояснювальну” й вимагали підписати її. Крім того, візитери просили назвати домашню адресу. Цюп’як зауважив, що постійно відчував тиск.

“Працівники СБУ питали, що означала моя заява на акції протесту “Ми сподіваємося, що суд винесе справедливе рішення”. Візитери ставили питання на кшталт: що буде, якщо рішення суду буде несправедливим, на вашу думку? які дії ви тоді будете вживати? Я відповів, що ми не планували жодних радикальних дій, а лише мирні акції протесту в рамках законодавства”, – розповів активіст.

Цюп’як зауважив, що йому намагалися погрожувати заявами: “Хіба ви не знаєте що буває з людьми, які так ставляться до СБУ?”.

Ця “розмова” тривала приблизно годину.

“Я не підписував пояснювальну, оскільки її не дозволили сфотографувати та не погодилися дати копію цього документа. Ба більше, я відправив запит щодо того, чи є ці люди працівниками СБУ, яка мета їхнього візиту та чи є я фігурантом кримінального провадження. Наразі чекаю на відповідь. Я розцінюю це як тиск. Вони прийшли без попередження, без правових підстав, навіть без дозволу увійшли до офісу й не дозволили вести відеозйомку”, – заявив активіст.

Цюп’як має намір звернутися до поліції. Юридична компанія “Міллер” вже готує звернення до Державного бюро розслідувань щодо правомірності дій працівників СБУ.