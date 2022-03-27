Про це повідомляє директорка-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва на форумі в Досі.
За її словами, підвищення цін та ситуації, коли бідні люди не зможуть прогодувати свої сім’ї, можуть призвести до мітингів. Внаслідок цього економічна, політична та соціальна ситуації на Близькому Сході можуть призвести до чисельних проблем.
Тому голова МВФ закликала світову спільноту скоординувати зусилля. Воно передбачає активізацію сил для того, аби не допустити дефіциту продовольства і енергоносіїв і відповідно зростання цін на них.
“Чим швидше підуть танки, тим швидше прийдуть трактори. Нам потрібно, щоб до липня в Україні був урожай, щоб забезпечити стабільність цін на продовольство”, – сказала Георгієва.
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