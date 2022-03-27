Широкомасштабне вторгнення РФ в Україну може призвести до проблем з продовольством на Близькому Сході. Дестабілізації через російську агресію може передувати новій "Арабській весні".

Про це повідомляє директорка-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва на форумі в Досі.

За її словами, підвищення цін та ситуації, коли бідні люди не зможуть прогодувати свої сім’ї, можуть призвести до мітингів. Внаслідок цього економічна, політична та соціальна ситуації на Близькому Сході можуть призвести до чисельних проблем.

Тому голова МВФ закликала світову спільноту скоординувати зусилля. Воно передбачає активізацію сил для того, аби не допустити дефіциту продовольства і енергоносіїв і відповідно зростання цін на них.